Диетологи составили ТОП-10 самых полезных продуктов





Первое место в данном рейтинге занимают помидоры. Они являются эффективным средством профилактики раковых опухолей, содержат антиоксиданты, калий, поддерживают сердце в здоровом состоянии и важны для тех, кто хочет как можно дольше сохранить молодость и красоту. Следом идёт известная, но не всеми любимая овсяная крупа. Специалисты рекомендуют её тем, у кого наблюдаются проблемы с пищеварением. На третьей позиции - киви, которое будет полезно для гипертоников, а также тем у кого ломкие волосы и суставы. Четвертую позицию занял виноград, его польза - в предотвращении образования тромбов и онкологии. На пятом месте - морепродукты, лучшее средство для здоровых сосудов и сердца.Шестым в рейтинге идёт брокколи, а следом за ним - авокадо. Диетологи дали им неофициальное звание лучших борцов с раком. Помимо этого, эти продукты очищают сосуды. Восьмое место заняли зелень и листовые салаты. Девятое досталось чесноку. Десятое - льняному маслу, известному как лучшему очистителю печени от вредных веществ.