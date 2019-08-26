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Медики назвали полезные свойства семян льна

Семена льна могут положительно действовать на организм человека. По мнению медиков, они обладают многими полезными свойствами.

В масле и семенах льна в немалом количестве содержится витамин E, отвечающий за качество кожи и стройное тело. Это растение врачи посоветовали употреблять людям, страдающим болями в суставах.

Такие элементы, как омега-3 и омега-6, тоже имеются во льне, причем в самом большом количестве, если сравнивать с другими растительными источниками. Эти ненасыщенные жирные кислоты помогают быстро заживлять разрывы хрящевой ткани. Кроме того, как отметили медики, семена растения применяются для лечения атеросклероза, болезней мочевыводящей системы и ЖКТ, а также выводят микробов из кишечника и избавляют от хронических запоров. Мужчинам лен рекомендуется использовать для профилактики от эректильной дисфункции.

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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 21:00

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