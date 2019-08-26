Медики назвали полезные свойства семян льна





В масле и семенах льна в немалом количестве содержится витамин E, отвечающий за качество кожи и стройное тело. Это растение врачи посоветовали употреблять людям, страдающим болями в суставах.Такие элементы, как омега-3 и омега-6, тоже имеются во льне, причем в самом большом количестве, если сравнивать с другими растительными источниками. Эти ненасыщенные жирные кислоты помогают быстро заживлять разрывы хрящевой ткани. Кроме того, как отметили медики, семена растения применяются для лечения атеросклероза, болезней мочевыводящей системы и ЖКТ, а также выводят микробов из кишечника и избавляют от хронических запоров. Мужчинам лен рекомендуется использовать для профилактики от эректильной дисфункции.