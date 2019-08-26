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Звезда «Дома-2» Вика Боня с дочерью Анджелиной провела день в компании Эвелины Бледанс и ее сына Семена

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня с 7-летней наследницей Анджелиной Летицией провела выходные в компании известной телеведущей и актрисы Эвелины Бледанс и ее сына Семена Семина. Нужно сказать, что интернет-пользователи пришли в восторг от совместных фотографий знаменитостей с отпрысками.
Звезда «Дома-2» Вика Боня с дочерью Анджелиной провела день в компании Эвелины Бледанс и ее сына Семена

Считанные часы назад Вика Боня опубликовала у себя на страничке в Instagram несколько свежих фотографий, на которых она запечатлена вместе со своей дочерью 7-летней Анджелиной Летицией, Эвелиной Бледанс, а также наследником телезвезды – 7-летним Семеном. Под одной из публикаций экс-участница «Дома-2» отметила, что их компания буквально «взорвала» парк «Сказка».

Судя по всему, Боня и Бледанс удивительно провели время и их наследникам тоже понравилось гулять и общаться друг с другом. Сложно не заметить, что на снимках сын Эвелины выглядел очень серьезным, как настоящий мужчина, в то время как дочь Виктории очень мило и нежно улыбалась и обнимала нового друга.

Нужно сказать, что многие отреагировали на публикацию Бони. Один за другим фолловеры принялись указывать на то, что дочь звезды «Дома-2» явно уже успела осознать, что в мире не все так просто, как кажется на первый взгляд. Читатели убеждены, что в этом есть большая заслуга звездной мамочки Анджелины Летиции, которая очень много времени уделяет воспитанию девочки.

Отметим, что комплиментами подписчики забросали буквально всех, однако больше всего читателей поразило то, что дочь Бони, несмотря на мамин статус, совершенно лишена звездной болезни.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:29

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