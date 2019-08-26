Виктор Дробыш рассказал о первом после болезни выступлении Николая Носкова

Музыкант Николай Носков на протяжении нескольких лет боролся с заболеванием мозга и одержал победу над недугом. Артист не только встал на ноги, но и вернулся к творчеству и уже готовится к предстоящему сольному выступлению, которое планируется зимой этого года. Виктор Дробыш с восхищением сообщил о мужестве знаменитости и подчеркнул, что композиции, написанные для концерта, давались Носкову нелегко. Однако близкие и родные звезды поспособствовали решительности певца, поддерживая и мотивируя его. Подписчики не перестают писать положительные комментарии под постом продюсера, а также желать крепкого здоровья и бодрости духа артистам. Денис Клявер и Стас Михайлов также присоединились к поздравлениям и порадовались за возвращение исполнителя на сцену.Стоит отметить, что Николай Носков заболел в 2017 году, после чего несколько раз ложился на операционный стол и проходил тяжелый курс реабилитации.