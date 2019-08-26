Назван ТОП-4 автомобильных аксессуаров от Xiaomi по доступной цене





"Умный" регистратор трафика Xiaomi 70mai Pro, помимо возможности ведения круглосуточного наблюдения, способен фиксировать детали в высоком качестве и с большой точностью. Аппарат работает при свете, а также ночью, выдавая точную картинку. Стоимость видеорегистратора стартует почти от 100 долларов, но при наличии акционного товара его можно заполучить, выложив 55 долларов. Полезным приобретением специалисты также позиционируют разветвитель прикуривателя под названием Xiaomi ROIDMI, он стоит 17-20 долларов.Специалисты советуют обратить внимание на Xiaomi Wireless Car Charger на 20 Вт. Обладающий большим набором функций аксессуар стоит 60 долларов, представляя собой зарядное устройство. Youpin CleanFly является беспроводным портативным пылесосом, который позволит на одном заряде обеспечить четырехкратную чистку.