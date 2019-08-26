Астрономы обеспокоены появлением трещин на Солнце





Как отметили эксперты, наличие трещин не входит в жизненный цикл звезды. Их обнаружение сильно напугало астрономов, которые уверены, что это может говорить об ускорении процессов выработки топлива. Дело в том, что повышенная мощность может привести к взрыву звезды и испепелению всей Солнечной системы. Также не исключается вероятность остывания Солнца, что приведет к новому ледниковому периоду на Земле.Ученые напоминают, что даже незначительные изменения в работе звезды могут привести к катастрофе. Некоторые предполагают, что трещины на Солнце могут быть обычным явлением, но ранее незамеченным, поскольку остальные подобные объекты сильно отдалены от Земли. На данный момент неизвестно, что привело к образованию разломов и как это отразится на жизни человека.