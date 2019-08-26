Астрономы обеспокоены появлением трещин на Солнце
Во время работы в обсерватории Манула Лоа астрономы увидели трещины на Солнце, что стало пугающей неожиданностью. Это явление было обнаружено впервые, предполагается, что оно может указывать на ускорение выработки топлива.
Как отметили эксперты, наличие трещин не входит в жизненный цикл звезды. Их обнаружение сильно напугало астрономов, которые уверены, что это может говорить об ускорении процессов выработки топлива. Дело в том, что повышенная мощность может привести к взрыву звезды и испепелению всей Солнечной системы. Также не исключается вероятность остывания Солнца, что приведет к новому ледниковому периоду на Земле.
Ученые напоминают, что даже незначительные изменения в работе звезды могут привести к катастрофе. Некоторые предполагают, что трещины на Солнце могут быть обычным явлением, но ранее незамеченным, поскольку остальные подобные объекты сильно отдалены от Земли. На данный момент неизвестно, что привело к образованию разломов и как это отразится на жизни человека.
Как отметили эксперты, наличие трещин не входит в жизненный цикл звезды. Их обнаружение сильно напугало астрономов, которые уверены, что это может говорить об ускорении процессов выработки топлива. Дело в том, что повышенная мощность может привести к взрыву звезды и испепелению всей Солнечной системы. Также не исключается вероятность остывания Солнца, что приведет к новому ледниковому периоду на Земле.
Ученые напоминают, что даже незначительные изменения в работе звезды могут привести к катастрофе. Некоторые предполагают, что трещины на Солнце могут быть обычным явлением, но ранее незамеченным, поскольку остальные подобные объекты сильно отдалены от Земли. На данный момент неизвестно, что привело к образованию разломов и как это отразится на жизни человека.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:07