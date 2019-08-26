Эксперты рассказали о причинах и опасностях появления постоянного голода





Пагубные привычки и неправильный рацион чаще всего вызывают ощущение недоедания и приводит к расстройству пищеварения. Ученые считают, что оптимальным вариантом является трехразовый прием пищи с небольшими перекусами в течение суток. Потребляя основные порции и дополнительные блюда, необходимо знать количество содержащихся в них калорий и нутриентов для избежания негативных последствий. Данные можно ввести в любом приложении для счета веса. Подобные замеры помогут рассчитать норму для индивидуального организма, подходящую для разных целей: похудение, поддержание или набор массы. Следуя вычислениям, можно сохранить, набрать либо постепенно уменьшить вес тела.Стрессовые ситуации, экология и сон также влияют на переедание и недоедание: человек под воздействием эмоций и усталости теряет концентрацию и объективность. Поэтому, по мнению исследователей, большей половине населения нужно пересмотреть свой рацион и изменить режим для удовлетворения потребностей и насыщения организма полезными веществами.