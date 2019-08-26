Дженнифер Лопес надела длинное кожаное платье на премьеру «Стриптизерш»

Дженнифер Лопес имеет потрясающую способность сочетать несочетаемое, носить одежду не по сезону, быть всегда в тренде и при этом оставаться иконой стиля. Не изменила певица своей любви к оригинальным нарядам и создавая образ для посещения премьеры «Стриптизерш».50-летняя дива создала стильный, но в то же время немного странный для лета лук, надев длинное кожаное платье цвета баклажана и берет из того же материала. Экстравагантный образ звезда дополнила золотистыми туфлями на шпильке, а также браслетами, кольцами и серьгами из драгоценного метала солнечного оттенка.Поклонники Дженнифер Лопес были удивлены довольно странным выбором платья для презентации фильма о танцовщицах у шеста, учитывая сезон, тематику фильма, а также образы остальных исполнительниц главных ролей. Однако, как и подобает верным фанатам, на фото, которые певица опубликовала в своем Instagram, они оставили, по большей части, позитивные комментарии.