Любовь Успенская пообещала подарить татуировку своему самому преданному фанату

Любовь Успенская сообщила, что для победы фолловерам нужно проявить фантазию и удивить певицу чем-нибудь интересным. Участники конкурса должны отметить в комментариях под публикацией друзей и выложить новость в Stories. Соискателям награды необходимо поделиться фотографией либо роликом на личной странице, посмотрев которые, королева шансона поймет, что нашла того самого поклонника.Особенностью этого состязания является необычный подарок, который одни пользователи Сети считают уникальным шансом, а другие – безвкусицей. Эскиз для рисунка Любовь Успенская выбрала своеобразный: изображение панды, показывающей лапами сердце. Кроме того, знаменитость подчеркнула, что оставит автограф под рисунком животного, который также выполнит собственноручно. По условиям звезды, претендовать на выигрыш может амбициозный и смелый ценитель ее творчества.Результаты будут известны первого сентября, и юзеры смогут их увидеть в прямом эфире в профиле артистки.