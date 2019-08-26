Звезда «Дома-2» и девушка сына Королевой и Тарзана Мария Слугина заявила, что ни от кого не ждет помощи

«И что тогда вы будете делать?» - спросила Мария.





Судя по всему, что модель и начинающая актриса Мария Слугина, более известная как потенциальная невестка Наташи Королевой и Сергея Глушко, а также экс-героиня «Дома-2», начала чувствовать себя настоящей знаменитостью. А все из-за того, что 23-летняя девушка в последнее время довольно часть начала появляться в обществе в сопровождении известнейшего семейства.Недавно Слугина отдыхала в компании Архипа в Сочи, а после посетила с парнем свадьбу близких приятелей Королевой и Глушко. Чуть позже Марию заметили на светской вечеринке в столице, где она вела себя весьма смело.На данный момент Слугина ведет себя более, чем уверено. К примеру, на днях Мария в очередной раз решила дать своим подписчикам несколько советов. Звезда «Дома-2» рассказала, как добиться успеха, достигая той или иной цели.У себя на страничке в Instagram в Stories Слугина заявила, что нужно рассчитывать только на себя, а не на богатых родственников, родителей или парня, ведь в один день никого из них может не оказаться рядом.Также Слугина указала на то, что не берет денег у родителей и всегда обходится только тем, что у нее есть.