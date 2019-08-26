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Судороги и боль в ногах могут быть признаками нездоровой печени

Учёные провели исследование и выяснили, что судороги и боли в нижних конечностях являются симптомами болезней печени. Такие симптомы были выявлены у 80% испытуемых.
Судороги и боль в ногах могут быть признаками нездоровой печени

Исследование, проведенное японскими учёными из института Хиросимы, показало взаимосвязь между мышечными спазмами и хроническими заболеваниями печени у пациентов. Конечно, данный механизм ещё предстоит изучить, однако есть все основания для предположения, что энергетический обмен, электролиты и нервная функция играют огромную роль в болезненных мышечных сокращениях.

Исследования японских учёных показали, что такая взаимосвязь присутствует у людей, страдающих диабетом и болезнью почек. Научные сотрудники подтвердили болезненные спазмы у людей, теряющих мышечную массу. Конечно, спазмы в ногах могут быть вызваны и активной физической нагрузкой, но если часто беспокоят боли в ногах, то нужно обратиться к доктору.

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Наука
Добавил: Булавин Владислав Сегодня, 13:00

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