Судороги и боль в ногах могут быть признаками нездоровой печени





Исследование, проведенное японскими учёными из института Хиросимы, показало взаимосвязь между мышечными спазмами и хроническими заболеваниями печени у пациентов. Конечно, данный механизм ещё предстоит изучить, однако есть все основания для предположения, что энергетический обмен, электролиты и нервная функция играют огромную роль в болезненных мышечных сокращениях.Исследования японских учёных показали, что такая взаимосвязь присутствует у людей, страдающих диабетом и болезнью почек. Научные сотрудники подтвердили болезненные спазмы у людей, теряющих мышечную массу. Конечно, спазмы в ногах могут быть вызваны и активной физической нагрузкой, но если часто беспокоят боли в ногах, то нужно обратиться к доктору.