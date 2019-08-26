В Тверской области 7-летняя девочка пострадала в ДТП





В региональной полиции рассказали, что ДТП произошло на улице Пионерской Красного Холма около 17:00. На проезжую часть неожиданно выскочила 7-летняя девочка, после чего попала под колеса машины ВАЗ-2107, направлявшийся в сторону Зарецкой. Водитель не успел своевременно нажать на педаль тормоза и наехал на ребенка. Девочка получила повреждения и попала в местную больницу.Другая дорожная авария произошла на трассе Р-84 Тверь Устюжна в прошлые выходные. Там автомобиль съехал в кювет под управлением пьяного мужчины. Сам виновник при этом не пострадал.