Анфиса Чехова в 19 лет торговала в магазине джинсами

Как заявила Анфиса Чехова, она в своей жизни поменяла много должностей, поэтому точно знает, что деятельность нужно изменить, если человек заставляет себя работать. Телеведущая считает, что счастье для каждого заключается в любимом деле, возлюбленном рядом и средствах на развлечения. При этом деньги зарабатываются на работе, которая обязательно должна нравиться. Анфиса Чехова призналась, что работала без удовольствия всего пару месяцев в своей жизни, когда продавала джинсы в магазине в возрасте 19 лет. Однако даже на этой должности она искала приятные моменты, например, в общении с интересными людьми.Поклонники поблагодарили звезду в комментариях за советы и мотивацию изменить что-то в своей жизни. На опубликованных кадрах Анфиса Чехова позирует на фоне здания новостного агентства BBC в Лондоне.