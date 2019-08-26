АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Стали известны малоизвестные симптомы ухудшения психического…
EUR 72.62 USD 65.60
Курс валют на 24.08.2019

Анфиса Чехова в 19 лет торговала в магазине джинсами

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала об опыте работы в юности, отметив, что даже торговала в магазине джинсами. Артистка опубликовала в Instagram советы, которые помогут в профессиональной деятельности.

Как заявила Анфиса Чехова, она в своей жизни поменяла много должностей, поэтому точно знает, что деятельность нужно изменить, если человек заставляет себя работать. Телеведущая считает, что счастье для каждого заключается в любимом деле, возлюбленном рядом и средствах на развлечения. При этом деньги зарабатываются на работе, которая обязательно должна нравиться. Анфиса Чехова призналась, что работала без удовольствия всего пару месяцев в своей жизни, когда продавала джинсы в магазине в возрасте 19 лет. Однако даже на этой должности она искала приятные моменты, например, в общении с интересными людьми.

Поклонники поблагодарили звезду в комментариях за советы и мотивацию изменить что-то в своей жизни. На опубликованных кадрах Анфиса Чехова позирует на фоне здания новостного агентства BBC в Лондоне.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:56

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-депутат Верховной Рады Олейник объяснил, почему Порошенко не объявил войну…
Медики из США назвали 6 симптомов прогрессирующего рака…
Ксения Собчак иронично ответила на опрос Виктории Лопыревой о женской…
Стали известны новые подробности взрыва в…
Роботы-помощники учатся заботиться о…
Звезда «Дома-2» и девушка сына Королевой и Тарзана Мария Слугина заявила, что ни от кого не ждет…
Мантуров раскрыл сроки старта испытаний первого ракетоносца…
В Тверской области 7-летняя девочка пострадала в…
Звезда фильма «Дама пик» Ксения Раппопорт развелась с…
Анфиса Чехова в 19 лет торговала в магазине…
Бывший министр обороны Израиля сбрил усы ради…
Обнародованы лучшие автомобили в РФ с самым скромным расходом…
Актриса Аглая Шиловская не смогла скрыть округлившийся…
Дима Билан признался в любви к продюсеру Яне…
«Миссия невыполнима»: Екатерина Шпица рассказала о своем насыщенном…
Анна Семенович назвала основное условие успешного…
Названы лучшие двухместные автомобили 2019-2020…
Тимур Батрутдинов и Марина Кравец поддержали Ольгу Бузову танцем под песню…
Игорь Крутой назвал Ирину Аллегрову своей "первой…
Предсказания астронома Иоганна Кеплера…
В США опубликовали новые фото смарт-часов Fitbit Versa…
Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую…
Загадочный НЛО кружил в небе над Керчью и попал на…
В Instagram появились фото элитной виллы принца Гарри и Меган Маркл на…
Звезда «Дома-2» Марина Мексика призналась, что ей стыдно за фото до…
Двухлетняя дочь Риты Дакоты начала носить вещи…
Анджелина Джоли появилась на киноконвенте Walt Disney Studios, удивив публику пышными…
Звезде «Унесенных ветром» Оливии де Хэвилленд исполнилось 103…
Озвучена причина распространения в России экзотических…
Возлюбленная Криштиану Роналду рассказала о совместной жизни с…
Дуэт «Анна-Мария» подвергся травле на Украине из-за выступления на «Новой…
Алла Пугачева про Светлану Лободу: "Живи спокойно, страна, у тебя есть еще…
Дочь Ксении Бородиной 10-летняя Маруся пожелала Курбану Омарову «побольше…
Озвучен возможный сценарий войны между Россией и США в Черном…
Новый ноутбук Redmi получил название RedmiBook 14 Enhanced…
На Алтае сын жестоко избил отца-пенсионера за то, что тот случайно его…
Названы лучшие флагманы 2019…
Ольга Бузова не хочет, чтобы Санкт-Петербург «скатывался» в сторону «студенческих…
Николай Басков «зацепил» Ирину Аллегрову и Лолиту…
Дочь Владимира Машкова Мария впервые поделилась совместным фото с…
Просмотреть все новости