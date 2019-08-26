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Медики из США назвали 6 симптомов прогрессирующего рака простаты

Американские медики назвали 6 признаков прогрессирующего рака простаты. Одним из них является ощущение бесконечной усталости.

В современном мире рак простаты считается одним из самых распространенных видов онкологии среди мужчин. Появившиеся на стадии развития симптомы могут быть незначительными, но в дальнейшем они способны нанести сильный вред здоровью. Сотрудники клиники Майо назвали главные признаки прогрессирующей болезни: боль в костях, незначительный поток мочи, кровь в сперме, отечность в конечностях, усталость, ощущение боли при мочеиспускании. Часто злокачественное образование влияет на лимфатическую систему и кости, но способно также навредить легким и печени.

Не стоит оставаться равнодушным и к таким симптомам, как рвота, тошнота, анемия, общее недомогание, непонятная потеря массы тела. Как отметили ученые, старческий возраст является самым существенным фактором риска для проявления этого типа онкологии. Для предотвращения этого заболевания, нужно вести активный и здоровый образ жизни, а также употреблять больше свежих и полезных продуктов.

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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 12:47

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