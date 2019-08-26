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Ксения Собчак иронично ответила на опрос Виктории Лопыревой о женской груди

Звезда «Дома-2» Ксения Собчак насмешливо отреагировала на свежую публикацию телеведущей и фотомодели Виктории Лопыревой. Дело в том, что посол ООН в России по борьбе с дискриминацией решила с помощью опроса в личном микроблоге выяснить, что в женщинах важнее – «грудь или попа».
Ксения Собчак иронично ответила на опрос Виктории Лопыревой о женской груди

Накануне Виктория Лопырева опубликовала в Instagram свежий пост, в котором поинтересовалась у подписчиков, что, по их мнению, важнее в женщинах – «грудь или попа». Фотомодель отметила, что так как она является обладательницей 3-го размера, ей кажется, что именно бюст является первенствующим элементом.

Более того, Лопырева подметила, что с ее мнением явно не согласились бы мужчины, проживающие в таких регионах, как, к примеру, Южная Америка, Ближний Восток, а также Африка. Одной из первых на пост Виктории отреагировала звезда «Дома-2» Ксения Собчак.

Не секрет, что Лопырева и Собчак время от времени любят обменяться «любезностями» в соцсетях. Судя по всему, и в этот раз Ксения решила не молчать и едко прокомментировать свежую публикацию своей «подруги».

Собчак указала в отзыве к посту Лопыревой, что та слишком сложные и высокоинтеллектуальные темы поднимает в личном микроблоге. Не забыла Ксения и высказать Виктории благодарность за то, что она «заставила» ее задуматься над действительно очень важными вещами.

К слову, Лопырева не стала отвечать Собчак на ее высказывания. Правда, через некоторое время комментарий Ксении и вовсе пропал из микроблога Виктории. Светская дама не стала оставлять этот момент без внимания и поинтересовалась у фотомодели, зачем та удалила ее суждения.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:36

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