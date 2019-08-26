Ксения Собчак иронично ответила на опрос Виктории Лопыревой о женской груди

Накануне Виктория Лопырева опубликовала в Instagram свежий пост, в котором поинтересовалась у подписчиков, что, по их мнению, важнее в женщинах – «грудь или попа». Фотомодель отметила, что так как она является обладательницей 3-го размера, ей кажется, что именно бюст является первенствующим элементом.Более того, Лопырева подметила, что с ее мнением явно не согласились бы мужчины, проживающие в таких регионах, как, к примеру, Южная Америка, Ближний Восток, а также Африка. Одной из первых на пост Виктории отреагировала звезда «Дома-2» Ксения Собчак.Не секрет, что Лопырева и Собчак время от времени любят обменяться «любезностями» в соцсетях. Судя по всему, и в этот раз Ксения решила не молчать и едко прокомментировать свежую публикацию своей «подруги».Собчак указала в отзыве к посту Лопыревой, что та слишком сложные и высокоинтеллектуальные темы поднимает в личном микроблоге. Не забыла Ксения и высказать Виктории благодарность за то, что она «заставила» ее задуматься над действительно очень важными вещами.К слову, Лопырева не стала отвечать Собчак на ее высказывания. Правда, через некоторое время комментарий Ксении и вовсе пропал из микроблога Виктории. Светская дама не стала оставлять этот момент без внимания и поинтересовалась у фотомодели, зачем та удалила ее суждения.