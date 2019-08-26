АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Стали известны малоизвестные симптомы ухудшения психического…
EUR 72.62 USD 65.60
Курс валют на 24.08.2019

Обнародованы лучшие автомобили в РФ с самым скромным расходом топлива

Многие водители беспокоятся при выборе автомобиля, что тот станет употреблять много топлива. На российском рынке имеются разной доступности машины с самым скромным объемом расходом горючего.
Обнародованы лучшие автомобили в РФ с самым скромным расходом топлива

Одной из таких моделей является Mazda 3. Продается эта машина с 1,5-литровым мотором на 120 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Средний расход бензина составляет 6 литров на 100 км.

Ford Fiesta уже сняли с производства, но она по-прежнему имеется на вторичном рынке. За 850 000 рублей можно приобрести автомобиль с агрегатом на 120 «лошадей», «роботом» и «механикой». Средний расход топлива составляет 5,9 литра на 100 км.

Volkswagen Polo выпускают 10 лет, но на нее по-прежнему есть спрос. Немецкий транспорт стоит 700 000 рублей, за эти деньги клиент получит машину с 1,4-литровым агрегатом и «роботом». Доступна и версия с «атмосферником» на 1,6 литра и механической коробкой передач. Средний расход: 5,7 л на 100 м.

Неформальное название BMW 118i «Копейка из Баварии». Это довольно хороший автомобиль, уже снятый с производства. В среднем он использует 5,4 литра топлива на 100 км.

В списке также нашлось место другой экономной модели из Германии: Mercedes-Benz A200. За первые 100 км езды машина тратит 5,2 литра бензина в среднем. На данное время она обладает одной из лучших трансмиссий в своем сегменте и хорошими аэродинамическими показателями.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 11:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-депутат Верховной Рады Олейник объяснил, почему Порошенко не объявил войну…
Медики из США назвали 6 симптомов прогрессирующего рака…
Ксения Собчак иронично ответила на опрос Виктории Лопыревой о женской…
Стали известны новые подробности взрыва в…
Роботы-помощники учатся заботиться о…
Звезда «Дома-2» и девушка сына Королевой и Тарзана Мария Слугина заявила, что ни от кого не ждет…
Мантуров раскрыл сроки старта испытаний первого ракетоносца…
В Тверской области 7-летняя девочка пострадала в…
Звезда фильма «Дама пик» Ксения Раппопорт развелась с…
Анфиса Чехова в 19 лет торговала в магазине…
Бывший министр обороны Израиля сбрил усы ради…
Обнародованы лучшие автомобили в РФ с самым скромным расходом…
Актриса Аглая Шиловская не смогла скрыть округлившийся…
Дима Билан признался в любви к продюсеру Яне…
«Миссия невыполнима»: Екатерина Шпица рассказала о своем насыщенном…
Анна Семенович назвала основное условие успешного…
Названы лучшие двухместные автомобили 2019-2020…
Тимур Батрутдинов и Марина Кравец поддержали Ольгу Бузову танцем под песню…
Игорь Крутой назвал Ирину Аллегрову своей "первой…
Предсказания астронома Иоганна Кеплера…
В США опубликовали новые фото смарт-часов Fitbit Versa…
Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую…
Загадочный НЛО кружил в небе над Керчью и попал на…
В Instagram появились фото элитной виллы принца Гарри и Меган Маркл на…
Звезда «Дома-2» Марина Мексика призналась, что ей стыдно за фото до…
Двухлетняя дочь Риты Дакоты начала носить вещи…
Анджелина Джоли появилась на киноконвенте Walt Disney Studios, удивив публику пышными…
Звезде «Унесенных ветром» Оливии де Хэвилленд исполнилось 103…
Озвучена причина распространения в России экзотических…
Возлюбленная Криштиану Роналду рассказала о совместной жизни с…
Дуэт «Анна-Мария» подвергся травле на Украине из-за выступления на «Новой…
Алла Пугачева про Светлану Лободу: "Живи спокойно, страна, у тебя есть еще…
Дочь Ксении Бородиной 10-летняя Маруся пожелала Курбану Омарову «побольше…
Озвучен возможный сценарий войны между Россией и США в Черном…
Новый ноутбук Redmi получил название RedmiBook 14 Enhanced…
На Алтае сын жестоко избил отца-пенсионера за то, что тот случайно его…
Названы лучшие флагманы 2019…
Ольга Бузова не хочет, чтобы Санкт-Петербург «скатывался» в сторону «студенческих…
Николай Басков «зацепил» Ирину Аллегрову и Лолиту…
Дочь Владимира Машкова Мария впервые поделилась совместным фото с…
Просмотреть все новости