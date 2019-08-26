Обнародованы лучшие автомобили в РФ с самым скромным расходом топлива





Одной из таких моделей является Mazda 3. Продается эта машина с 1,5-литровым мотором на 120 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Средний расход бензина составляет 6 литров на 100 км.Ford Fiesta уже сняли с производства, но она по-прежнему имеется на вторичном рынке. За 850 000 рублей можно приобрести автомобиль с агрегатом на 120 «лошадей», «роботом» и «механикой». Средний расход топлива составляет 5,9 литра на 100 км.Volkswagen Polo выпускают 10 лет, но на нее по-прежнему есть спрос. Немецкий транспорт стоит 700 000 рублей, за эти деньги клиент получит машину с 1,4-литровым агрегатом и «роботом». Доступна и версия с «атмосферником» на 1,6 литра и механической коробкой передач. Средний расход: 5,7 л на 100 м.Неформальное название BMW 118i «Копейка из Баварии». Это довольно хороший автомобиль, уже снятый с производства. В среднем он использует 5,4 литра топлива на 100 км.В списке также нашлось место другой экономной модели из Германии: Mercedes-Benz A200. За первые 100 км езды машина тратит 5,2 литра бензина в среднем. На данное время она обладает одной из лучших трансмиссий в своем сегменте и хорошими аэродинамическими показателями.