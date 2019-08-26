Роботы-помощники учатся заботиться о пожилых
Учёные создали первые три модели роботов-помощников, которые уже работают в гериатрической доме Дублина. Они помогают поддерживать социальные связи пожилым людям и напоминают о приёме лекарств.
Роботам дали имена - Стиви, Пало и Пилло. Механизмы с искусственным интеллектом помогут пожилым людям связаться с родственниками по skype, напомнят о процедурах и даже могут отрегулировать свет и температуру в помещении. Конор Маглин, доцент колледжа Тринити в Дублине, отмечает, что робототехника сыграет большую роль и поможет людям сделать гораздо больше при меньших затратах сил, ведь работа ассистента является невероятно сложной и тратится много энергии для ухода за пожилыми людьми особенно там, где не хватает персонала. В США показатель ежегодного ухода персонала равен 35%.
Роботы призваны разгрузить людей от рутинной повседневной работы, чтобы обслуживающий персонал проводил больше времени с пациентами.
Роботам дали имена - Стиви, Пало и Пилло. Механизмы с искусственным интеллектом помогут пожилым людям связаться с родственниками по skype, напомнят о процедурах и даже могут отрегулировать свет и температуру в помещении. Конор Маглин, доцент колледжа Тринити в Дублине, отмечает, что робототехника сыграет большую роль и поможет людям сделать гораздо больше при меньших затратах сил, ведь работа ассистента является невероятно сложной и тратится много энергии для ухода за пожилыми людьми особенно там, где не хватает персонала. В США показатель ежегодного ухода персонала равен 35%.
Роботы призваны разгрузить людей от рутинной повседневной работы, чтобы обслуживающий персонал проводил больше времени с пациентами.
Технологии
Добавил: Булавин Владислав Сегодня, 12:30