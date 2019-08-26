Актриса Аглая Шиловская не смогла скрыть округлившийся живот
Российская актриса Аглая Шиловская не смогла скрыть округлившийся живот на отдыхе. Подписчики в Instagram заподозрили артистку в беременности.
Звезда разместила в Stories новые кадры из отпуска в Таиланде, на которых запечатлено, как актриса кормит обезьяну. Однако внимание поклонников привлекла не экзотика, а округлившийся живот, выпирающий под тонкой белой рубашкой. В социальных сетях появились слухи, что Аглая Шиловская ждет первенца, что пытается скрыть свободными нарядами. Актриса состоит в отношениях с Федором Воронцовым уже 8 лет, а решение пожениться влюбленные приняли спустя 6 лет после начала романа.
Ранее Аглая Шиловская отмечала в интервью “Каравану Историй”, что ее партнер смог ее поразить, сделав предложение руки и сердца в Ялте. Актриса уверена, что будет жить с мужем до конца жизни, иначе бы не соглашалась на официальный союз.
Звезда разместила в Stories новые кадры из отпуска в Таиланде, на которых запечатлено, как актриса кормит обезьяну. Однако внимание поклонников привлекла не экзотика, а округлившийся живот, выпирающий под тонкой белой рубашкой. В социальных сетях появились слухи, что Аглая Шиловская ждет первенца, что пытается скрыть свободными нарядами. Актриса состоит в отношениях с Федором Воронцовым уже 8 лет, а решение пожениться влюбленные приняли спустя 6 лет после начала романа.
Ранее Аглая Шиловская отмечала в интервью “Каравану Историй”, что ее партнер смог ее поразить, сделав предложение руки и сердца в Ялте. Актриса уверена, что будет жить с мужем до конца жизни, иначе бы не соглашалась на официальный союз.