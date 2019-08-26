Дима Билан признался в любви к продюсеру Яне Рудковской

Сотрудничество двух звезд началось в 2000-х после смерти прежнего наставника музыканта Юрия Айзеншписа. Тогда немногие верили в союз Билана и Рудковской, но они сумели доказать все свое умение побеждать и добиваться успеха, показав пример иным лейблам. В ходе совместной работы Дима Билан и на Рудковская превратились в настоящих друзей, а ныне певец является крестным младшего сына своей коллеги Александра Плющенко.В Instagram артист опубликовал совместный снимок с продюсером и написал рядом с фото, что Рудковская стала для него примером настоящей женщины: искренней, непонятной и понятной, загадочной, далекой и близкой. «15 лет скандалов и непонимания, любви и доверия», - заявил он, добавив, что по жизни им приходится идти разными дорогами, но умеют дружить и дорожить этим чувством. Некоторые подписчики после прочитанного предположили, что Билана и его коллегу связывают не одна лишь дружба.