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«Миссия невыполнима»: Екатерина Шпица рассказала о своем насыщенном графике

Известная артистка Екатерина Шпица рассказала о своем сложном графике пользователям социальной сети Instagram. Артистка разместила пост на личном аккаунте, в котором написала, что планы за последний день сопоставимы с кинокартиной «Миссия невыполнима».
«Миссия невыполнима»: Екатерина Шпица рассказала о своем насыщенном графике

Екатерина Шпица сообщила, что в ее ежедневном расписании абсолютно нет свободных минут. Однако знаменитость заметила, что даже при четком соблюдении распорядка выполнить запланированное невозможно. Так, накануне она встала за 15 минут до выезда из дома, приняла душ, выехала на съемку, после чего в четыре часа вечера отправилась на ночную смену, которая длилась до 6:30. Поспав до двух часов дня, звезда снова отправилась наводить марафет, а потом – выехала в МФЦ за документами и на работу. По итогу актриса пропустила завтрак, обед и ужин, при этом пытаясь перекусить что-либо на съемочной площадке.

Таким образом проходят обычные дни Екатерины Шпица, но подобные будни часто перемежаются с мероприятиями, на которых звезда действительно отдыхает и с удовольствием проводит время. Несмотря на это, знаменитость подчеркнула, что именно такие контрасты делают жизнь интересной и прекрасной.

Стоит отметить, что несколькими днями ранее Екатерина Шпица стала гостьей фестиваля, проходившего в Калининграде.

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Добавил: Оксана Гутман Сегодня, 11:23

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