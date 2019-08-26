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Анна Семенович назвала основное условие успешного похудения

Анна Семенович назвала основное условие успешного похудения, а также озвучила работающую формулу, проверенную на себе. По словам звезды, одного желания стать стройнее мало, нужно «двигаться и затрачивать энергию на пути к цели».

Анна Семенович считает, что действительно работающая формула для достижения желаемого результата одна – терпение и труд все перетрут. Бывшая участница «Блестящих» придерживается мнения: если люди не действуют, а только мечтают о результате, они «сжигают желания своей ленью». Чтобы по-настоящему преуспеть на пути к любой цели, не важно, будет ли это похудение или изучение иностранных языков, стоит дозреть до «рывка» и выйти из зоны комфорта.

Певица советует подписчикам своей страницы в Instagram четко осознать свое желание и начать «двигаться и затрачивать энергию на пути к цели». Если же намерение касается улучшения своей внешности, в частности сбрасывания лишнего веса, артистка считает, что основное условие успешного похудения «перестать жрать как удав и заняться спортом». Семенович уверена – подобные действия обязательно дадут отличный результат, и кроме того, позволят «обрасти» любовью и уважением к себе.

Сама же певица, которая не так давно вернулась из отпуска с лишними четырьмя килограммами уже активно работает над собой, следуя специально подобранной диете и занимаясь в тренажерном зале. Успехи, которых Анна Семенович уже успела достигнуть в борьбе за фигуру, звезда продемонстрировала в Instagram-аккаунте, позируя на фото в платье с хищным принтом, которое подчеркнуло эффектные формы знаменитости, пишет «Слово и дело».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:15

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