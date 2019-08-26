Названы лучшие двухместные автомобили 2019-2020 годов





Одним из самых ярких представителей данного класса можно назвать BMW Z4. Автомобиль впечатляет внешностью и аэродинамикой. В ходе работы конструкторы изменили форму заднего бампера, что оказало влияние на скорость Z4. На рынке имеются ряд автомобилей с несколькими силовыми агрегатами: квинтотурбированным на три литра мощностью 340 «лошадей» и модели, генерирующие 252 и 370 лошадиных сил вместе с механической коробкой передач.Другой представитель элитных двухместных машин: Ferrari F8 Tributo 2019. В этой разработке водителей и обычных ценителей привлекает обновленный дизайн. Линии стали более выразительными, что добавило брутальности «итальянцу». Важно отметить улучшенные ходовые особенности и скоростные параметры. Ездит F8 Tributo на V8-моторе на 3,9 литра, благодаря которому первые 100 км/ч набирает за 2,9 секунды.Еще одна двухместная модель, заслуживающая внимания: Jaguar F-Type. На рынке этот автомобиль появился в начале года и запомнился потребителям агрессивным видом. Низкие боковые стекла, продолговатые фары, воздухозаборники на обвесе все это делает британский транспорт очень привлекательным. Клиентам предлагают на выбор машины с 2,0- и 3,0-литровым мотором с силовой установкой в 300 и 380 «лошадей» соответственно. Имеется и топ-вариант с 7-литровым двигателем, развивающим 550 лошадиных сил.