АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Стали известны малоизвестные симптомы ухудшения психического…
EUR 72.62 USD 65.60
Курс валют на 24.08.2019

Тимур Батрутдинов и Марина Кравец поддержали Ольгу Бузову танцем под песню «Лайкер»

Резиденты всем известного шоу Comedy Club Тимур Батрутдинов и Марина Кравец поддержали поющую телеведущую Ольгу Бузову танцем под ее новый хит «Лайкер». Артистка объявила конкурс на самую лучшую постановку под ее новую песню.

Ведущая скандальной телестройки «Дом-2» Ольга Бузова «пригласила» всю страну на танец под ее новый хит «Лайкер». Считанные часы назад певица разместила у себя на страничке в Instagram видеоролик, который меньше чем за сутки посмотрели почти 2 миллиона раз. Под видео Бузова оставила пост, в котором объявила старт конкурса на лучший танец, пародию, челлендж под песню «Лайкер».

«Знаю, что вы у меня самые лучшие, креативные и талантливые. С победителем устрою личную встречу в Москве, а самые необычные попадут в мой Instagram», - подчеркнула экс-жена Тарасова.


Для «затравки» Бузова продемонстрировала свой танец с резидентами передачи Comedy Club Мариной Кравец и Тимуром Батрутдиновым. Отметим, что на данный момент знаменитости находятся на Бали, где проводятся съемки нового романтического реалити-шоу «План Б».

Многие отреагировали на публикацию Бузовой, в том числе и известный блогер Давид Манукян, которому досталась в видеоклипе на песню «Лайкер» главная роль. Dava указал в комментариях на то, что его никому не удастся переплюнуть. Не оставили без внимания пользователи Сети и тот факт, что Батрутдинов очень точно повторяет движения за Бузовой. Фолловеры предположили, что Тимур не единожды просматривал новый клип Ольги, поэтому запомнил хореографию.


Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дима Билан признался в любви к продюсеру Яне…
«Миссия невыполнима»: Екатерина Шпица рассказала о своем насыщенном…
Анна Семенович назвала основное условие успешного…
Названы лучшие двухместные автомобили 2019-2020…
Тимур Батрутдинов и Марина Кравец поддержали Ольгу Бузову танцем под песню…
Игорь Крутой назвал Ирину Аллегрову своей "первой…
Предсказания астронома Иоганна Кеплера…
В США опубликовали новые фото смарт-часов Fitbit Versa…
Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую…
Загадочный НЛО кружил в небе над Керчью и попал на…
В Instagram появились фото элитной виллы принца Гарри и Меган Маркл на…
Звезда «Дома-2» Марина Мексика призналась, что ей стыдно за фото до…
Двухлетняя дочь Риты Дакоты начала носить вещи…
Анджелина Джоли появилась на киноконвенте Walt Disney Studios, удивив публику пышными…
Звезде «Унесенных ветром» Оливии де Хэвилленд исполнилось 103…
Озвучена причина распространения в России экзотических…
Возлюбленная Криштиану Роналду рассказала о совместной жизни с…
Дуэт «Анна-Мария» подвергся травле на Украине из-за выступления на «Новой…
Алла Пугачева про Светлану Лободу: "Живи спокойно, страна, у тебя есть еще…
Дочь Ксении Бородиной 10-летняя Маруся пожелала Курбану Омарову «побольше…
Озвучен возможный сценарий войны между Россией и США в Черном…
Новый ноутбук Redmi получил название RedmiBook 14 Enhanced…
На Алтае сын жестоко избил отца-пенсионера за то, что тот случайно его…
Названы лучшие флагманы 2019…
Ольга Бузова не хочет, чтобы Санкт-Петербург «скатывался» в сторону «студенческих…
Николай Басков «зацепил» Ирину Аллегрову и Лолиту…
Дочь Владимира Машкова Мария впервые поделилась совместным фото с…
Анастасия Волочкова соскучилась по ледяной купели и русской…
Стас Пьеха: Радиостанции «убивают» мои…
Джигурда похвастался своим «физическим скафандром» и похудением на 7…
Божена Рынска ждет от умершего мужа Игоря Малашенко…
Стали известны малоизвестные симптомы ухудшения психического…
Жерар Депардье сыграет Леонида Брежнева в фильме о событиях "Пражской…
«Молодёжный казачий круг» новое заседание в…
Жена Валерия Леонтьева Людмила Исакович переехала из Майами в…
Дональд Трамп предлагал взрывать ураганы ядерными…
Ученые: Сладкое для печени может быть опаснее…
В ноутбуках Lenovo обнаружена опасная…
Стало известно о потенциальной опасности корицы для…
Стало известно о пользе фисташек для…
Просмотреть все новости