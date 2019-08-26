Тимур Батрутдинов и Марина Кравец поддержали Ольгу Бузову танцем под песню «Лайкер»

«Знаю, что вы у меня самые лучшие, креативные и талантливые. С победителем устрою личную встречу в Москве, а самые необычные попадут в мой Instagram», - подчеркнула экс-жена Тарасова.

Ведущая скандальной телестройки «Дом-2» Ольга Бузова «пригласила» всю страну на танец под ее новый хит «Лайкер». Считанные часы назад певица разместила у себя на страничке в Instagram видеоролик, который меньше чем за сутки посмотрели почти 2 миллиона раз. Под видео Бузова оставила пост, в котором объявила старт конкурса на лучший танец, пародию, челлендж под песню «Лайкер».Для «затравки» Бузова продемонстрировала свой танец с резидентами передачи Comedy Club Мариной Кравец и Тимуром Батрутдиновым. Отметим, что на данный момент знаменитости находятся на Бали, где проводятся съемки нового романтического реалити-шоу «План Б».Многие отреагировали на публикацию Бузовой, в том числе и известный блогер Давид Манукян, которому досталась в видеоклипе на песню «Лайкер» главная роль. Dava указал в комментариях на то, что его никому не удастся переплюнуть. Не оставили без внимания пользователи Сети и тот факт, что Батрутдинов очень точно повторяет движения за Бузовой. Фолловеры предположили, что Тимур не единожды просматривал новый клип Ольги, поэтому запомнил хореографию.