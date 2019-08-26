Предсказания астронома Иоганна Кеплера сбываются





Такой вывод сделали современные учёные, изучавшие его работы. Сам астроном в 1610 году положительно отзывался о трудах Коперника и обладал хорошей репутацией в обществе благодаря точным предсказаниям будущего. Специалисты при изучении трудов Кеплера обнаружили его теорию об отрицании бесконечности Вселенной и пророчество о уничтожении Солнцем жизни на Земле.Помимо этого, были подтверждены теории изменения температуры на Земле и в космосе из-за таяния внушительных исландских ледников. Есть предположение учёных, что эти события являются первыми процессами термодинамики, которые рано или поздно негативно отразятся на всей Солнечной системе.