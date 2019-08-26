АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Стали известны малоизвестные симптомы ухудшения психического…
EUR 72.62 USD 65.60
Курс валют на 24.08.2019

Предсказания астронома Иоганна Кеплера сбываются

Иоганн Кеплер - немецкий астроном и математик, который открыл законы движения планет Солнечной системы, помимо научных открытий, сделал несколько предсказаний. Они касаются далёкого будущего, но некоторые из них начали сбываться.
Предсказания астронома Иоганна Кеплера сбываются

Такой вывод сделали современные учёные, изучавшие его работы. Сам астроном в 1610 году положительно отзывался о трудах Коперника и обладал хорошей репутацией в обществе благодаря точным предсказаниям будущего. Специалисты при изучении трудов Кеплера обнаружили его теорию об отрицании бесконечности Вселенной и пророчество о уничтожении Солнцем жизни на Земле.

Помимо этого, были подтверждены теории изменения температуры на Земле и в космосе из-за таяния внушительных исландских ледников. Есть предположение учёных, что эти события являются первыми процессами термодинамики, которые рано или поздно негативно отразятся на всей Солнечной системе.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Булавин Владислав Сегодня, 10:51

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дима Билан признался в любви к продюсеру Яне…
«Миссия невыполнима»: Екатерина Шпица рассказала о своем насыщенном…
Анна Семенович назвала основное условие успешного…
Названы лучшие двухместные автомобили 2019-2020…
Тимур Батрутдинов и Марина Кравец поддержали Ольгу Бузову танцем под песню…
Игорь Крутой назвал Ирину Аллегрову своей "первой…
Предсказания астронома Иоганна Кеплера…
В США опубликовали новые фото смарт-часов Fitbit Versa…
Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую…
Загадочный НЛО кружил в небе над Керчью и попал на…
В Instagram появились фото элитной виллы принца Гарри и Меган Маркл на…
Звезда «Дома-2» Марина Мексика призналась, что ей стыдно за фото до…
Двухлетняя дочь Риты Дакоты начала носить вещи…
Анджелина Джоли появилась на киноконвенте Walt Disney Studios, удивив публику пышными…
Звезде «Унесенных ветром» Оливии де Хэвилленд исполнилось 103…
Озвучена причина распространения в России экзотических…
Возлюбленная Криштиану Роналду рассказала о совместной жизни с…
Дуэт «Анна-Мария» подвергся травле на Украине из-за выступления на «Новой…
Алла Пугачева про Светлану Лободу: "Живи спокойно, страна, у тебя есть еще…
Дочь Ксении Бородиной 10-летняя Маруся пожелала Курбану Омарову «побольше…
Озвучен возможный сценарий войны между Россией и США в Черном…
Новый ноутбук Redmi получил название RedmiBook 14 Enhanced…
На Алтае сын жестоко избил отца-пенсионера за то, что тот случайно его…
Названы лучшие флагманы 2019…
Ольга Бузова не хочет, чтобы Санкт-Петербург «скатывался» в сторону «студенческих…
Николай Басков «зацепил» Ирину Аллегрову и Лолиту…
Дочь Владимира Машкова Мария впервые поделилась совместным фото с…
Анастасия Волочкова соскучилась по ледяной купели и русской…
Стас Пьеха: Радиостанции «убивают» мои…
Джигурда похвастался своим «физическим скафандром» и похудением на 7…
Божена Рынска ждет от умершего мужа Игоря Малашенко…
Стали известны малоизвестные симптомы ухудшения психического…
Жерар Депардье сыграет Леонида Брежнева в фильме о событиях "Пражской…
«Молодёжный казачий круг» новое заседание в…
Жена Валерия Леонтьева Людмила Исакович переехала из Майами в…
Дональд Трамп предлагал взрывать ураганы ядерными…
Ученые: Сладкое для печени может быть опаснее…
В ноутбуках Lenovo обнаружена опасная…
Стало известно о потенциальной опасности корицы для…
Стало известно о пользе фисташек для…
Просмотреть все новости