Предсказания астронома Иоганна Кеплера сбываются
Иоганн Кеплер - немецкий астроном и математик, который открыл законы движения планет Солнечной системы, помимо научных открытий, сделал несколько предсказаний. Они касаются далёкого будущего, но некоторые из них начали сбываться.
Такой вывод сделали современные учёные, изучавшие его работы. Сам астроном в 1610 году положительно отзывался о трудах Коперника и обладал хорошей репутацией в обществе благодаря точным предсказаниям будущего. Специалисты при изучении трудов Кеплера обнаружили его теорию об отрицании бесконечности Вселенной и пророчество о уничтожении Солнцем жизни на Земле.
Помимо этого, были подтверждены теории изменения температуры на Земле и в космосе из-за таяния внушительных исландских ледников. Есть предположение учёных, что эти события являются первыми процессами термодинамики, которые рано или поздно негативно отразятся на всей Солнечной системе.
Такой вывод сделали современные учёные, изучавшие его работы. Сам астроном в 1610 году положительно отзывался о трудах Коперника и обладал хорошей репутацией в обществе благодаря точным предсказаниям будущего. Специалисты при изучении трудов Кеплера обнаружили его теорию об отрицании бесконечности Вселенной и пророчество о уничтожении Солнцем жизни на Земле.
Помимо этого, были подтверждены теории изменения температуры на Земле и в космосе из-за таяния внушительных исландских ледников. Есть предположение учёных, что эти события являются первыми процессами термодинамики, которые рано или поздно негативно отразятся на всей Солнечной системе.
Наука
Добавил: Булавин Владислав Сегодня, 10:51