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Игорь Крутой назвал Ирину Аллегрову своей "первой женщиной"

Игорь Крутой назвал певицу Ирину Аллегрову “своей первой женщиной”. Артистка оказалась первой, кто исполнил написанную композитором песню, после чего публика стала подозревать звезд в романе.

Второй день музыкального конкурса “Новая волна” посвятили 65-летию Игоря Крутого, которого поздравили все собравшиеся коллеги. На юбилейном концерте артиста в зале New Wave Hall в числе VIP-гостей оказались его мать и теща, они ради праздника специально прилетели в Сочи. Свою благодарность музыканту выразила певица Ирина Аллегрова, которая в начале карьеры благодаря коллеге обрела свои наиболее громкие хиты “Свадебные цветы”, “Я тучи разведу руками” и т.д. Крутой не стал отрицать, что именно она стала первой женщиной, исполнившей его трек.

Как передает портал “Дни ру”, после выхода первых композиций публика верила в роман деятеля и певицы, несмотря на то, что это не соответствовало действительности. На “Новой волне-2019” Аллегрова презентовала песню “В городе серых облаков”, слова которой принадлежат Ирине Билык, а музыка — Игорю Крутому.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:56

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