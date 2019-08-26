Игорь Крутой назвал Ирину Аллегрову своей "первой женщиной"

Второй день музыкального конкурса “Новая волна” посвятили 65-летию Игоря Крутого, которого поздравили все собравшиеся коллеги. На юбилейном концерте артиста в зале New Wave Hall в числе VIP-гостей оказались его мать и теща, они ради праздника специально прилетели в Сочи. Свою благодарность музыканту выразила певица Ирина Аллегрова, которая в начале карьеры благодаря коллеге обрела свои наиболее громкие хиты “Свадебные цветы”, “Я тучи разведу руками” и т.д. Крутой не стал отрицать, что именно она стала первой женщиной, исполнившей его трек.Как передает портал “Дни ру”, после выхода первых композиций публика верила в роман деятеля и певицы, несмотря на то, что это не соответствовало действительности. На “Новой волне-2019” Аллегрова презентовала песню “В городе серых облаков”, слова которой принадлежат Ирине Билык, а музыка — Игорю Крутому.