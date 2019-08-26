В США опубликовали новые фото смарт-часов Fitbit Versa 2
FCC США обнародовала снимки новых смарт-часов Fitbit Versa 2 с различными элементами меню. Анонс гаджета состоится через определенное время.
Ранее американская комиссия по связи опубликовала не очень качественные изображения новинок, а теперь в «паутинке» появились ряд фотографий и рендеров Fitbit Versa 2. Исходя из имеющейся информации, можно установить, что смарт-часы получили экран с большей диагональю, чем имелся у предыдущей модификации. ЖК-панель заменили на более инновационный дисплей AMOLED с режимом Always-On. Защитит экран от повреждений стекло Gorilla Glass.
Помимо того, «умные» часы Fitbit Versa 2 оснащены трекером качества, длительностью сна и опцией постоянного мониторинга частоты сокращений сердечной мышцы. Срок автономной работы во время привычного режима использования устройства составляет четыре дня. Можно отметить наличие приложения Spofity. Стоимость гаджета будет составлять около 200 долларов.
Ранее американская комиссия по связи опубликовала не очень качественные изображения новинок, а теперь в «паутинке» появились ряд фотографий и рендеров Fitbit Versa 2. Исходя из имеющейся информации, можно установить, что смарт-часы получили экран с большей диагональю, чем имелся у предыдущей модификации. ЖК-панель заменили на более инновационный дисплей AMOLED с режимом Always-On. Защитит экран от повреждений стекло Gorilla Glass.
Помимо того, «умные» часы Fitbit Versa 2 оснащены трекером качества, длительностью сна и опцией постоянного мониторинга частоты сокращений сердечной мышцы. Срок автономной работы во время привычного режима использования устройства составляет четыре дня. Можно отметить наличие приложения Spofity. Стоимость гаджета будет составлять около 200 долларов.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 10:47