Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль





Группа исследователей из Массачусетского университета проведи ряд экспериментов, призванных обнаружить взаимосвязь между употребления жаренной пищи и онкологией, о результате которых сообщили в статье, опубликованной на страницах издания Medicalxpress. Используя в качестве подопытных лабораторных мышей, ученым удалось определить, что продукты, подвергшиеся термической обработке на растительном масле, а также фастфуд, способствуют более активному распространению токсичных веществ по кровеносной системе. Таким образом, продукты жизнедеятельности бактерий провоцируют возникновение или же усугубляет течение воспалительных процессов в толстой кишке, что может стать причиной онкологии.Ученые предупреждают: если у любителя жаренной пищи и фастфуда уже имеется злокачественное образование толстой кишки, то подобный рацион способен сделать рак агрессивнее. По словам экспертов, меню, в котором есть еда, обжаренная в масле, увеличивает опухоль вдвое, что делает болезнь еще более опасной.