Звезда «Дома-2» Марина Мексика призналась, что ей стыдно за фото до пластики
Бывшая участница «Дома-2» Марина Мексика стала героиней уникального проекта «Вопрос-ответ», где пообщалась с главным редактором проектного журнала Антоном Беккужевым. Во время беседы 24-летняя телезнаменитость призналась, что ей стыдно за фотографии до пластики, которые «гуляют» по социальным сетям.
Марина Мексика уже давно не является участницей «Дома-2», однако ее личной жизнью по-прежнему интересуются многие телезрители. К примеру, поклонников реалити-шоу всегда интересовало, сколько еще пластических операций сделает девушка, чтобы приблизиться к своему идеалу.
На днях Мексику пригласил в шоу«Вопрос-ответ» главный редактор журнала «Дом-2» Антон Беккужев, который поинтересовался у девушки, сколько она уже потратила на свое перевоплощение. По словам Марины, она решилась на пластические операции вовсе не из-за комплексов.
Мексика отметила, что ей очень нравится каждый раз преображаться, ведь это не может не вызывать интерес, когда у человека каждый раз новый образ.
Также Мексика указала на то, что устроила своему родителю громкий скандал, ведь это он обнародовал в Сеть фотографии, где она запечатлена еще до пластики и без татуировок. Выяснилось, что на тех самых снимках Марина считает себя еще ребенком, который жил в деревне с населением в 5 тысяч человек и ходил с такими «ужасными бровями».
Мексика подметила, что ей стыдно за архивные фото и убеждена, что есть вещи, которые нельзя показывать всем подряд.
Марина Мексика уже давно не является участницей «Дома-2», однако ее личной жизнью по-прежнему интересуются многие телезрители. К примеру, поклонников реалити-шоу всегда интересовало, сколько еще пластических операций сделает девушка, чтобы приблизиться к своему идеалу.
На днях Мексику пригласил в шоу«Вопрос-ответ» главный редактор журнала «Дом-2» Антон Беккужев, который поинтересовался у девушки, сколько она уже потратила на свое перевоплощение. По словам Марины, она решилась на пластические операции вовсе не из-за комплексов.
Мексика отметила, что ей очень нравится каждый раз преображаться, ведь это не может не вызывать интерес, когда у человека каждый раз новый образ.
«Это не из-за комплексов», - подчеркнула экс-участница «Дома-2».
Также Мексика указала на то, что устроила своему родителю громкий скандал, ведь это он обнародовал в Сеть фотографии, где она запечатлена еще до пластики и без татуировок. Выяснилось, что на тех самых снимках Марина считает себя еще ребенком, который жил в деревне с населением в 5 тысяч человек и ходил с такими «ужасными бровями».
Мексика подметила, что ей стыдно за архивные фото и убеждена, что есть вещи, которые нельзя показывать всем подряд.