АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Стали известны малоизвестные симптомы ухудшения психического…
EUR 72.62 USD 65.60
Курс валют на 24.08.2019

Звезда «Дома-2» Марина Мексика призналась, что ей стыдно за фото до пластики

Бывшая участница «Дома-2» Марина Мексика стала героиней уникального проекта «Вопрос-ответ», где пообщалась с главным редактором проектного журнала Антоном Беккужевым. Во время беседы 24-летняя телезнаменитость призналась, что ей стыдно за фотографии до пластики, которые «гуляют» по социальным сетям.
Звезда «Дома-2» Марина Мексика призналась, что ей стыдно за фото до пластики

Марина Мексика уже давно не является участницей «Дома-2», однако ее личной жизнью по-прежнему интересуются многие телезрители. К примеру, поклонников реалити-шоу всегда интересовало, сколько еще пластических операций сделает девушка, чтобы приблизиться к своему идеалу.

На днях Мексику пригласил в шоу«Вопрос-ответ» главный редактор журнала «Дом-2» Антон Беккужев, который поинтересовался у девушки, сколько она уже потратила на свое перевоплощение. По словам Марины, она решилась на пластические операции вовсе не из-за комплексов.

Мексика отметила, что ей очень нравится каждый раз преображаться, ведь это не может не вызывать интерес, когда у человека каждый раз новый образ.

«Это не из-за комплексов», - подчеркнула экс-участница «Дома-2».

Также Мексика указала на то, что устроила своему родителю громкий скандал, ведь это он обнародовал в Сеть фотографии, где она запечатлена еще до пластики и без татуировок. Выяснилось, что на тех самых снимках Марина считает себя еще ребенком, который жил в деревне с населением в 5 тысяч человек и ходил с такими «ужасными бровями».

Мексика подметила, что ей стыдно за архивные фото и убеждена, что есть вещи, которые нельзя показывать всем подряд.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:20

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дима Билан признался в любви к продюсеру Яне…
«Миссия невыполнима»: Екатерина Шпица рассказала о своем насыщенном…
Анна Семенович назвала основное условие успешного…
Названы лучшие двухместные автомобили 2019-2020…
Тимур Батрутдинов и Марина Кравец поддержали Ольгу Бузову танцем под песню…
Игорь Крутой назвал Ирину Аллегрову своей "первой…
Предсказания астронома Иоганна Кеплера…
В США опубликовали новые фото смарт-часов Fitbit Versa…
Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую…
Загадочный НЛО кружил в небе над Керчью и попал на…
В Instagram появились фото элитной виллы принца Гарри и Меган Маркл на…
Звезда «Дома-2» Марина Мексика призналась, что ей стыдно за фото до…
Двухлетняя дочь Риты Дакоты начала носить вещи…
Анджелина Джоли появилась на киноконвенте Walt Disney Studios, удивив публику пышными…
Звезде «Унесенных ветром» Оливии де Хэвилленд исполнилось 103…
Озвучена причина распространения в России экзотических…
Возлюбленная Криштиану Роналду рассказала о совместной жизни с…
Дуэт «Анна-Мария» подвергся травле на Украине из-за выступления на «Новой…
Алла Пугачева про Светлану Лободу: "Живи спокойно, страна, у тебя есть еще…
Дочь Ксении Бородиной 10-летняя Маруся пожелала Курбану Омарову «побольше…
Озвучен возможный сценарий войны между Россией и США в Черном…
Новый ноутбук Redmi получил название RedmiBook 14 Enhanced…
На Алтае сын жестоко избил отца-пенсионера за то, что тот случайно его…
Названы лучшие флагманы 2019…
Ольга Бузова не хочет, чтобы Санкт-Петербург «скатывался» в сторону «студенческих…
Николай Басков «зацепил» Ирину Аллегрову и Лолиту…
Дочь Владимира Машкова Мария впервые поделилась совместным фото с…
Анастасия Волочкова соскучилась по ледяной купели и русской…
Стас Пьеха: Радиостанции «убивают» мои…
Джигурда похвастался своим «физическим скафандром» и похудением на 7…
Божена Рынска ждет от умершего мужа Игоря Малашенко…
Стали известны малоизвестные симптомы ухудшения психического…
Жерар Депардье сыграет Леонида Брежнева в фильме о событиях "Пражской…
«Молодёжный казачий круг» новое заседание в…
Жена Валерия Леонтьева Людмила Исакович переехала из Майами в…
Дональд Трамп предлагал взрывать ураганы ядерными…
Ученые: Сладкое для печени может быть опаснее…
В ноутбуках Lenovo обнаружена опасная…
Стало известно о потенциальной опасности корицы для…
Стало известно о пользе фисташек для…
Просмотреть все новости