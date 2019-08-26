Двухлетняя дочь Риты Дакоты начала носить вещи мамы

Ролик знаменитость опубликовала в Stories, где рассказала, что недавно приобрела стильную сумку от известной марки, однако не успела ею воспользоваться, так как юная Мия сразу забрала покупку себе. Девочка с огромным удовольствием рассматривает новые аксессуары Риты Дакоты, после чего выбирает понравившиеся и забирает. Исполнительница подчеркнула, что отобрать трендовые вещи не может, так как малышка не расстается с ними ни на секунду, кроме того, решительно отказывается их возвращать.Пользователи Сети отметили, что дальше дочь будет забирать все женские принадлежности мамы, в частности косметику и одежду. Подписчики поинтересовались жизнью дочери Дакоты и их совместным времяпровождением. На вопросы своих фанатов артистка всегда открыто отвечает, поэтому под одним из постов рассказала о воспитании Мии и своей ежедневной рутине. Она также задумалась об открытии рубрики о детях, поэтому подняла эту тему у себя в публикациях. По поводу ситуации с Соколовским певица сообщила, что поддерживает связь с отцом ребенка и, соответственно, не препятствует их общению.