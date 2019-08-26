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Двухлетняя дочь Риты Дакоты начала носить вещи мамы

Двухлетняя дочь Риты Дакоты начала носить вещи звездной мамы, при этом отказываясь их возвращать. Именитая певица поделилась милым видео в социальной сети Instagram, на котором Мия охотно вступает в драку за брендовую сумку.
Двухлетняя дочь Риты Дакоты начала носить вещи мамы

Ролик знаменитость опубликовала в Stories, где рассказала, что недавно приобрела стильную сумку от известной марки, однако не успела ею воспользоваться, так как юная Мия сразу забрала покупку себе. Девочка с огромным удовольствием рассматривает новые аксессуары Риты Дакоты, после чего выбирает понравившиеся и забирает. Исполнительница подчеркнула, что отобрать трендовые вещи не может, так как малышка не расстается с ними ни на секунду, кроме того, решительно отказывается их возвращать.

Пользователи Сети отметили, что дальше дочь будет забирать все женские принадлежности мамы, в частности косметику и одежду. Подписчики поинтересовались жизнью дочери Дакоты и их совместным времяпровождением. На вопросы своих фанатов артистка всегда открыто отвечает, поэтому под одним из постов рассказала о воспитании Мии и своей ежедневной рутине. Она также задумалась об открытии рубрики о детях, поэтому подняла эту тему у себя в публикациях. По поводу ситуации с Соколовским певица сообщила, что поддерживает связь с отцом ребенка и, соответственно, не препятствует их общению.

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Добавил: Оксана Гутман Сегодня, 10:12

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