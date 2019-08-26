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Анджелина Джоли появилась на киноконвенте Walt Disney Studios, удивив публику пышными формами

Анджелина Джоли удивила публику привлекательными формами в платье удачного кроя. Звезда появилась в сексуальном образе на киноконвенте Walt Disney Studios.
Анджелина Джоли появилась на киноконвенте Walt Disney Studios, удивив публику пышными формами

Публика была удивлена, увидев Анджелину Джоли с подчеркнутой тонкой талией и пышными формами. Многие сравнили актрису с Ким Кардашьян, а эксперты отметили, что секрет скрывается в удачном платье. Черный наряд от Versace выгодно подчеркивает формы знаменитости, а также не дает даже намека на худобу, в которой не так давно упрекали экс-супругу Брэда Питта. В частности, звезда продемонстрировала общественности округлые бедра и пышную грудь, а соблазнительный высокий разрез открывал вид на ноги.

Как передает Wday.ru, Джоли приводит себя в форму при помощи тренировок, поскольку задействована в съемках ленты “Вечные”, где ей предстоит воплотить образ супергероини. Актриса рассказывала, что ее персонаж активный и постоянно находится в движении, поэтому ей нужно соответствовать.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:02

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