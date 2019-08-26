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Звезде «Унесенных ветром» Оливии де Хэвилленд исполнилось 103 года

Актрисе, сыгравшей в «Унесенных ветром» жену возлюбленного Скарлетт О’Хары Эшли Уилкса, исполнилось 103 года. Оливия де Хэвилленд является последней из ныне здравствующих представительниц «золотой эпохи» Голливуда.
Звезде «Унесенных ветром» Оливии де Хэвилленд исполнилось 103 года

Актерским дебютом Оливии де Хэвилленд стало участие в спектакле «Сон в летнюю ночь», который был поставлен в начале 1930-х прошлого века на сцене лос-анджелесского Голливуд-боул. После этого артистка перешла в кинематограф, где в последствии сыграла еще в почти полусотне фильмов, наиболее известными из которых являются «Преданность» «Наследница», «Змеиная яма», «Каждому - свое» и «Анастасия: Загадка Анны». Однако наибольшую известность ей принесла роль Мелани Гамильтон (в замужестве Уилкс) в культовой мелодраме «Унесенные ветром».
Актриса настолько реалистично воплотила на экране образ жены возлюбленного Скарлетт О’Хары Эшли Уилкса, что получила свою первую номинацию на «Оскар» за лучшее исполнение роли второго плана. Сейчас представительница голливудской «золотой эры» кинематографа является последней из оставшихся в живых звезд «Унесенных ветром».

Этим летом Оливия де Хэвилленд перешагнула 103-летний рубеж. Актриса не снимается с 1988 года, закончив карьеру ролью тети Бесси Мерриман в романтическом кинофильме «Женщина, которую он любил», но все еще иногда появляется на публике. В последние годы дважды оскароносная звезда Голливуда, которой Елизавета II присвоила титул Дама-командор Ордена Британской империи, проживает в своем имении во Франции. У знаменитости есть дочь Жизель, которую она родила в браке с публицистом Пьером Галанте, кроме того у Хэвилленд был сын от писателя Маркуса Гудриха, но в 1991 году ее наследник скончался от злокачественного заболевания лимфоидной ткани.

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Культура / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 09:51

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