Озвучена причина распространения в России экзотических болезней
Эксперты объяснили причину повышенного риска заражения экзотическими инфекциями в России. Советник директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев отметил, что причина скрывается в мигрирующих насекомых.
Малеев заявил, что в Воронеже и на юге Сибири уже зафиксированы случаи заболевания лихорадкой Западного Нила. Для российских городов эта болезнь является нехарактерной, но объясняется перелетами комаров. Насекомые питаются кровью лошадей и птиц, заражаясь вирусами, а потом недуг переносится на человека. Эксперты отмечают, что зачастую эта болезнь не передается между людьми.
Как передает “ПолитЭксперт”, важно отследить популяции экзотических насекомых и регулярно проводить обработки. Также отдельно нужно проверять случаи смерти птиц, чтобы вовремя обнаружить вероятность распространения болезней.
Малеев заявил, что в Воронеже и на юге Сибири уже зафиксированы случаи заболевания лихорадкой Западного Нила. Для российских городов эта болезнь является нехарактерной, но объясняется перелетами комаров. Насекомые питаются кровью лошадей и птиц, заражаясь вирусами, а потом недуг переносится на человека. Эксперты отмечают, что зачастую эта болезнь не передается между людьми.
Как передает “ПолитЭксперт”, важно отследить популяции экзотических насекомых и регулярно проводить обработки. Также отдельно нужно проверять случаи смерти птиц, чтобы вовремя обнаружить вероятность распространения болезней.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:38