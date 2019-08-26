Возлюбленная Криштиану Роналду рассказала о совместной жизни с футболистом

Игрок «Ювентуса» встречается с моделью почти два года, но еще не вступил с ней в брак. Недавно в интервью одному из изданий Родригес рассказала о некоторых моментах отношений с Роналду. Быть вместе со знаменитым человеком не так просто, как может многим показаться: пара постоянно на слуху, а вокруг них много сплетен и скандалов. Капитан сборной Португалии за свою карьеру заработал много денег, но богатство девушка не считает самым главным в жизни. Иногда, по ее мнению, большие деньги лишь создают проблемы и не приносят счастья. Джорджина Родригес отметила, что любила бы футболиста, даже если бы у того не было такого громадного капитала, каким он владеет ныне.Страсть в их отношениях она пытается поддерживать, сохраняя свой соблазнительный внешний вид, для чего даже спит в сексуальном белье. У модели есть ребенок от Криштиану Роналду, и молодой матери оставаться сексуальной круглые сутки довольно нелегко. При этом она успевает воспитывает четверых детей своего возлюбленного, с которыми модель играет, готовит им еду, а свободное время занимается собой посещает тренажерный зал и проводит фотосессии.