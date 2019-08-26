Алла Пугачева про Светлану Лободу: "Живи спокойно, страна, у тебя есть еще одна!"

В новом посте Светлана Лобода выразила благодарность композитору Игорю Крутому за песню. Также артистка сказала “спасибо” Алле Пугачевой, которую назвала великой и любимой, за благословение. На опубликованных кадрах запечатлено, как Алла Пугачева стихами отметила: “Живи спокойно, страна, у тебя есть еще одна”, намекая на Лободу, стоящую рядом. Примадонна также заявила, что “все остальные в тени”, что вызвало смех одобрения стоящей рядом публики.В комментариях поклонники признались в любви к Светлане Лободе и поблагодарили ее за творчество. Однако некоторые усомнились в искренности кадров, назвав певицу и ее команду “пресмыкающейся” перед Пугачевой.