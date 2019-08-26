Дуэт «Анна-Мария» подвергся травле на Украине из-за выступления на «Новой волне»

Заслуженные артистки Крыма сестры-близнецы Анна и Мария Опанасюк основали дуэт «Анна-Мария» в 2004 году. Группа быстро стала популярной и уже с 2007 года начала гастролировать в рамках сольных концертов. В 2019-м певицы участвовали в национальном отборе «Евровидения» с песней «My road», заняв последнее, шестое место.В этом году дуэт «Анна-Мария» принял решение участвовать в международном фестивале «Новая волна», который уже пятый год проходит в Сочи. Подобный поступок вызвал гнев украинских фанатов исполнительниц, которые назвали поступок сестер-близнецов предательством, и попросили их больше не возвращаться в Киев.По словам Анны и Марии Опанасюк, они уже привыкли к подобным выпадам и травле еще после провокационных интервью во время участия в отборе на «Евровидение», поэтому посоветовавшись с Андреем Данилко (Верка Сердючка), решили не упускать шанс посетить популярный музыкальный фестиваль. Сам артист, который в прошлом году согласился на выступление на «Новой волне», считает, что если учитывать мнения каждого жителя Украины, то можно вообще ничего не сделать. Эти слова вдохновили «Анну-Марию», и девушки вопреки всему будут представлять свою страну 24-29 августа на песенном конкурсе в Сочи, а компанию им составит еще один представитель украинской эстрады – Тарас Присажнюк.