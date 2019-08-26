Дочь Ксении Бородиной 10-летняя Маруся пожелала Курбану Омарову «побольше денег»

Вчера, 25 августа, второй супруг Ксении Бородиной отпраздновал свое 39-летие. Одной из первых Курбана Омарова поздравила его звездная супруга, которая посвятила любимому мужу у себя на страничке в Instagram целый пост. Бородина поблагодарила Омарова за то, что он каждый день делает ее самой счастливой женщиной, а также подметила, что всегда будет гордиться супругом и ставить его в пример. В Stories Ксения продемонстрировала, какие поздравления для Курбана подготовила 3-летняя Теона и 10-летняя Маруся.Первой на руки к папе запрыгнула Тея, которая вручила Омарову небольшой рисунок, а вот Маруся явно хорошо готовилась ко дню рождения Курбана, ведь преподнесла ему огромный коллаж с пожеланиями. К слову, судя по реакции на подарок Бородиной, она не знала о том, что именно ее наследница подготовила для предпринимателя.Счастья и «побольше денег» пожелала в своих мини-записочках Маруся. Стоит отметить, что обе девочки, а также старший сын Омарова от первого брака присутствовали на праздновании дня рождения. Во время вечеринки наследники Курбана и Ксении поспешили еще раз поздравить именинника с праздником.По-видимому, Бородина и Омаров решили не устраивать взрослых вечеринок, ведь на праздник друзья именинника приходили с детьми.