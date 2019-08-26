Новый ноутбук Redmi получил название RedmiBook 14 Enhanced Edition
Вскоре состоится анонс ноутбука RedmiBook 14. Инсайдер Мукул Шарма считает, что устройство будет называться Enhanced Edition.
Информатор обнародовал баннер рекламного характера, касающийся предстоящего форума Redmi, который состоится 29 августа. В этот день фирма намерена представить публике обновленную модификацию ноутбука RedmiBook 14 с чипом Intel Core i7 10. Согласно баннеру индийского инсайдера, устройство будет называться Enhanced Edition.
Кроме того, на грядущей выставке производитель презентует новые смартфоны Redmi Note 8 и Note 8 Pro, а также смарт-телевизор Redmi TV с 70-дюймовым экраном и некоторые другие изделия. На данный момент известно, что Note 8 выйдет с пятью камерами с главным датчиком в 48 Мп. Версия Pro обладает еще более значительной камерой: она получила модуль в 64 Мп.
Информатор обнародовал баннер рекламного характера, касающийся предстоящего форума Redmi, который состоится 29 августа. В этот день фирма намерена представить публике обновленную модификацию ноутбука RedmiBook 14 с чипом Intel Core i7 10. Согласно баннеру индийского инсайдера, устройство будет называться Enhanced Edition.
Кроме того, на грядущей выставке производитель презентует новые смартфоны Redmi Note 8 и Note 8 Pro, а также смарт-телевизор Redmi TV с 70-дюймовым экраном и некоторые другие изделия. На данный момент известно, что Note 8 выйдет с пятью камерами с главным датчиком в 48 Мп. Версия Pro обладает еще более значительной камерой: она получила модуль в 64 Мп.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:52