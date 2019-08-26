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Ольга Бузова не хочет, чтобы Санкт-Петербург «скатывался» в сторону «студенческих вечеринок»

Российская исполнительница и ведущая прославленного телешоу «Дом-2» Ольга Бузова рассказала подписчикам о развлечениях в своем родном городе. По словам 33-летней бывшей жены полузащитника Дмитрия Тарасова, ей не хотелось бы, чтобы Санкт-Петербург «скатывался» в сторону «студенческих вечеринок».
Ольга Бузова не хочет, чтобы Санкт-Петербург «скатывался» в сторону «студенческих вечеринок»

Как оказалось, весело проводя время на острове в Индонезии, Ольга Бузова не упускает возможности, чтобы не почитать новости о своем родном городе – Санкт-Петербурге. К примеру, ведущая «Дома-2» прочитала, что культурная столица вошла в ТОП-10 городов мира для веселья.

Бузова посвятила этой новости целый пост у себя на страничке в Instagram, где указала на то, что ей очень трудно осознать это сообщение, так как Санкт-Петербург является родным для нее. Впрочем, Ольге не стала отрицать того, что многие люди едут в этот город, чтобы не просто насладиться белыми ночами, но и прогуляться по центру и полюбоваться на развод мостов.

«Хочется, чтобы и дальше город сохранял такую атмосферу, но держал при этом баланс в возможностях для горожан, не скатываясь только в сторону студенческих вечеринок», - подчеркнула Бузова в личном микроблоге.

Нужно сказать, что многие отреагировали на свежую публикацию Бузовой. Некоторые подписчики заявили, что согласны с Ольгой, другие же, наоборот, в очередной раз отметили, что лучшая «тусовка» может быть только там, где веселится их любимица, а кое-кто и вовсе раскритиковал певицу за то, что она освещает настолько неважные новостные сообщения.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:39

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