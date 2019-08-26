Анастасия Волочкова соскучилась по ледяной купели и русской бане

Анастасия Волочкова уже несколько почти две недели как вернулась из отпуска в Греции, в который отправилась, чтобы отдохнуть после напряженной работой над спектаклем «Балерина в зазеркалье цирка». За это время артистка уже успела повидаться со старыми друзьями, выступить в качестве приглашенной звезды на «Шоу Анны Довлатовой», а также презентовать обновленную версию автобиографической книги «Плата за успех». Параллельно с этим знаменитость иногда публиковала в своем Instagram-аккаунте снимки, сделанные во время отдыха, и жаловалась, что скучает по Элладе.Однако в последнем посте в микроблоге, Анастасия Волочкова рассказала о том, как скучала по домашней русской бане, будучи в Европе. По словам звезды, в Греции действительно есть все, как говориться в пословице, но за одним исключением: там нет ее любимой «ледяной купели». Поэтому, как только балерина разобралась с накопившимися за время отсутствия в Москве делами, она сразу же предалась своему излюбленному виду оздоровительного отдыха. Фото сделанное сразу после «парилки», на котором артистка позирует обнаженной, прикрывшись банным веником, она также опубликовала на своей странице в Instagram.