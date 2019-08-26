Николай Басков «зацепил» Ирину Аллегрову и Лолиту Милявскую

Информация о личной жизни музыканта в последнее время слегка затмили новости о его рабочей деятельности. Так, в прессе обсуждались слова Анастасии Волочковой, которая опровергла слухи о постановочном романе с Басковым. Недавно в микроблоге певца появился пост, где он стоит в компании Ирины Аллегровой и Лолиты Милявской. В шуточной манере он подписал снимок, что «зацепил на вечер девчонок», но теперь не знает, в пользу какой сделать выбор. «Похоже, мне повезло», - признался Николай Басков.Подписчики начали активно комментировать пост и предлагать самые разные методы. Нашелся инициатор, посоветовавший музыканту провести вечер сразу с двумя, а другой порекомендовал артисту выбрать Филиппа Киркорова.