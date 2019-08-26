Дочь Владимира Машкова Мария впервые поделилась совместным фото с отцом
Российская актриса Мария Машкова впервые опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото с отцом. Звезда отметила, что звездный родитель разрешил ей “выезжать” за его счет.
Дочь знаменитого актера Владимира Машкова пошла по стопам в отца и сейчас имеет успешный опыт работы в кино и играет в театре. Также Мария Машкова воспитывает двух дочерей — девятилетнюю Стефанию и семилетнюю Александру. Долгое время поклонники звезды ждали от нее личных кадров с отцом, но большинство публикаций были посвящены детям. Однако недавно Машкова заявила, что ее папа дал ей разрешение парировать его именем ради поднятия интереса поклонников.
На двух опубликованных кадрах Мария и Владимир Машковы запечатлены на фоне картин, а поклонники назвали кадры семейными и добрыми. Также актриса отметила, что собралась охватывать Instagram-рынок КНР, попросив фолловеров подсказать несколько хештегов на китайском.
Дочь знаменитого актера Владимира Машкова пошла по стопам в отца и сейчас имеет успешный опыт работы в кино и играет в театре. Также Мария Машкова воспитывает двух дочерей — девятилетнюю Стефанию и семилетнюю Александру. Долгое время поклонники звезды ждали от нее личных кадров с отцом, но большинство публикаций были посвящены детям. Однако недавно Машкова заявила, что ее папа дал ей разрешение парировать его именем ради поднятия интереса поклонников.
На двух опубликованных кадрах Мария и Владимир Машковы запечатлены на фоне картин, а поклонники назвали кадры семейными и добрыми. Также актриса отметила, что собралась охватывать Instagram-рынок КНР, попросив фолловеров подсказать несколько хештегов на китайском.