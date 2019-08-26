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Стали известны малоизвестные симптомы ухудшения психического…
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Стали известны малоизвестные симптомы ухудшения психического здоровья

Западные исследователи назвали некоторые симптомы ухудшения психики человека. Они могут показаться привычному обывателю довольно безобидными, но именно эти признаки указывают на необходимость лечения.

Психические заболевания обычно сложно вылечить, к тому же большая часть людей не обращает должного внимания на возникающие симптомы. Зачастую многие лишь отмахиваются от явных признаков, а заболевший человек и вовсе способен намеренно скрывать ухудшение своего психологического самочувствия.

Порой только окружающие могут понять, что с пациентом что-то не так, о чем могут сигнализировать определенные признаки. В числе таких симптомов, например, то, что человек много спит. Это самый главный симптом, указывающий на усталость, которая в свою очередь говорит о развитии депрессии. Усталость же без видимой причины, возникающая на фоне нехватки серотонина и дофамина, свидетельствует о необходимости заняться лечением психики.

Человек постепенно отделяется от друзей и близких, предпочитая проводить время в одиночестве.Он не всегда может понять тех, кто пытается ему помочь, и любое общение доставляет ему лишь неудобства. Изменение аппетита тоже входит в перечень признаков ухудшения психики. Больные люди зачастую меньше едят или употребляют вдвое и втрое большие порции, чем раньше. Также о необходимости отправиться к психиатру указывают неожиданная потеря увлечения к своей деятельности и резкая нехватка обычной энергии. Исследователи подчеркнули, что внезапные перемены поведения могут стать серьезными признаками, свидетельствующими о наличии проблем с психикой.

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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:50

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