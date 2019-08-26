Стали известны малоизвестные симптомы ухудшения психического здоровья





Психические заболевания обычно сложно вылечить, к тому же большая часть людей не обращает должного внимания на возникающие симптомы. Зачастую многие лишь отмахиваются от явных признаков, а заболевший человек и вовсе способен намеренно скрывать ухудшение своего психологического самочувствия.Порой только окружающие могут понять, что с пациентом что-то не так, о чем могут сигнализировать определенные признаки. В числе таких симптомов, например, то, что человек много спит. Это самый главный симптом, указывающий на усталость, которая в свою очередь говорит о развитии депрессии. Усталость же без видимой причины, возникающая на фоне нехватки серотонина и дофамина, свидетельствует о необходимости заняться лечением психики.Человек постепенно отделяется от друзей и близких, предпочитая проводить время в одиночестве.Он не всегда может понять тех, кто пытается ему помочь, и любое общение доставляет ему лишь неудобства. Изменение аппетита тоже входит в перечень признаков ухудшения психики. Больные люди зачастую меньше едят или употребляют вдвое и втрое большие порции, чем раньше. Также о необходимости отправиться к психиатру указывают неожиданная потеря увлечения к своей деятельности и резкая нехватка обычной энергии. Исследователи подчеркнули, что внезапные перемены поведения могут стать серьезными признаками, свидетельствующими о наличии проблем с психикой.