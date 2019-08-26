Божена Рынска ждет от умершего мужа Игоря Малашенко ребенка

Ребенка Божены Рынской и Игоря Малашенко вынашивает суррогатная мать, а недавно теледива рассказала, что ждет дочь. После смерти политолога в феврале этого года светская львица все еще страдает от тяжелых мыслей, но пытается вытянуть себя из депрессии ради будущего ребенка, который будет полностью от нее зависеть. Божена Рынска планирует собирать деньги для оплаты второй части гонорара суррогатной матери, в связи с тем, что все ее сбережения ушли на оплату услуг американских адвокатов.На данный момент Божена Рынска занята поисками кровати и коляски для будущей дочери, которую собирается воспитывать в любви и уважении к покойному отцу. Как известно, тело Малашенко нашла экономка в его испанском доме. Свою дочь Рынска назвала Евгенией, отметив, что она полностью здорова, насколько можно судить по скринингам.