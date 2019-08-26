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Жерар Депардье сыграет Леонида Брежнева в фильме о событиях "Пражской весны"

Жерар Депардье сможет воплотить на экране Леонида Брежнева, появившись в ленте, повествующей о событиях “Пражской весны”. Режиссером кинокартины выступит хорват Лордан Зафранович.
Жерар Депардье сыграет Леонида Брежнева в фильме о событиях "Пражской весны"

После получения гражданства РФ Жерар Депардье продолжает примерять роли известных соотечественников. Не так давно появились сведения, что актер может воплотить образ Льва Толстого, но теперь имеется информация, что ему предложили роль Леонида Брежнева. Зафранович посвятил новый проект событиям 1968 года, которые отображаются в истории, как “Пражская весна”. По словам продюсера Андрея Антонио, прозвучавшим в эфире радио Frekvence 1, в центре событий окажется лидер чехословацкой партии Александр Дубчек, чьи реформы стали причиной ввода в войск в Прагу.

Как передает Teleprogramma, Депардье уже подписал контракт, а детали грядущих съемок обсудят в Париже в сентябре. Премьера киноленты состоится не ранее 2022 года.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:42

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