Жена Валерия Леонтьева Людмила Исакович переехала из Майами в Москву

Валерий Леонтьев и Людмила Исакович одна из самых крепких пар в мире отечественного шоу-бизнеса. Супруги познакомились в далеком 1972 году, а с 1998-го состоят в официальном браке. Возлюбленная певца с 1992 года живет в США, где работает грумером, сам же артист часто навещает ее, приезжая в Майами в перерывах между гастролями и репетициями.В этот раз Людмила Исакович сама решила приехать к супругу в Россию. Бывшая руководительница ансамбля «Эхо» заскучала на своей второй Родине и устроила себе отпуск в Москве, где планирует встречаться со старыми друзьями и ходить в театры. По словам Валерия Леонтьева, его жена самодостаточная личность, в деньгах мужа не нуждается и проводит время «так как хочет – лежит на диване, смотрит сериалы и посещает различные мероприятия». Народный артист России утверждает, что у Исакович все в порядке, а временный переезд в Москву был предпринят исключительно в качестве отдыха и по причине ностальгии.