«Молодёжный казачий круг» новое заседание в Москве
«Молодёжный казачий круг» форум, который не в первый раз доказывает свою важность и результативность. На этот раз местом проведения выбрана столица России.
В трёхдневной программе мероприятия предусмотрено множество пунктов. Собрание казачьей молодёжи будет проводиться с 22 по 24 августа 2019 года.
В день открытия «Молодёжного казачьего круга» делегаты, которых насчитывалось более 250 человек из разных регионов России, посетили синодальный комитет Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством. И не случайно молодые казаки и казачки начали работу своего форума с посещения православного храма, так как православие неизменно являлось духовным базисом всего казачества на протяжении веков.
После посещения синодального комитета состоялось общее собрание «Союза казачьей молодёжи», участники которого запланировали совместные мероприятия и выбрали руководителя на 2020 год. Завершился первый день молебном в церкви иконы божьей матери «Отрада и утешение», которая является войсковым храмом столичного казачества.
Третий день форума состоял из экскурсии в Храм Христа Спасителя, а так же посещения фестиваля «Казачья станица Москва» в парке «Коломенское».
Самым результативным днём, с практической точки зрения, стал второй день «Молодёжного казачьего круга». В здании правительства Москвы состоялась большая конференция, в которой приняли участие множество спикеров, и по итогам которой были подписаны соглашения о конкретных действиях и шагах организации казачьей молодёжи с другими молодёжными организациями России. Так же в этот день работали различные дискуссионные клубы по таким направлениям как: «Взаимодействие Союза казачьей молодежи с Российским союзом сельской молодежи – информационные технологии в развитии сельских территорий», «Роль казачества в формировании устойчивого безопасного Рунета», «Предпринимательские проекты молодежных казачьих организаций» и т.д.
Участники форума подвели итоги конкурса на «Лучший предпринимательский проект» среди молодёжных казачьих организаций России.
Открыло второй день форума исполнение Государственного гимна России.
Ректор МГУТУ Валентина Иванова, зачитавшая послание от помощника президента А. Серыщева, обратила особо внимание на важность «Молодёжного казачьего круга» как площадки для поиска единомышленников для совместных проектов в сфере науки, молодёжной политики и образования. Так же спикер подчеркнула важность практического продолжения решений форума. Иванова выделила особую роль казачьей молодежи в деле воспитания патриотизма среди всей молодёжи России.
По итогам второго дня работы, было подписано соглашение между «Национальным мониторинговым центром помощи пропавшим и пострадавшим детям» и «Союзом казачьей молодёжи». Также было подписано соглашение о взаимодействии «Первого казачьего университета», «Российского союза сельской молодёжи» и «Союза казачьей молодёжи».
Все спикеры единодушно подчеркивали исключительную важность казачества в жизни России во все исторические периоды жизни страны. Казачества всегда было надёжной опорой Родины. Опираясь на поддержку матери-православной церкви, казачество всегда являлось проводником истинных патриотических ценностей России. В этой связи на все молодёжные казачьи организации возложена благородная миссия патриотического воспитания всей российской молодёжи.
Но и современные проблемы, такие как информационная безопасность, экология, экономика, попали в поле зрение казачьей молодёжи и решение этих вопросов так же лежит на плечах молодых казаков и казачек.
По материалам https://mos.news/
В трёхдневной программе мероприятия предусмотрено множество пунктов. Собрание казачьей молодёжи будет проводиться с 22 по 24 августа 2019 года.
В день открытия «Молодёжного казачьего круга» делегаты, которых насчитывалось более 250 человек из разных регионов России, посетили синодальный комитет Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством. И не случайно молодые казаки и казачки начали работу своего форума с посещения православного храма, так как православие неизменно являлось духовным базисом всего казачества на протяжении веков.
После посещения синодального комитета состоялось общее собрание «Союза казачьей молодёжи», участники которого запланировали совместные мероприятия и выбрали руководителя на 2020 год. Завершился первый день молебном в церкви иконы божьей матери «Отрада и утешение», которая является войсковым храмом столичного казачества.
Третий день форума состоял из экскурсии в Храм Христа Спасителя, а так же посещения фестиваля «Казачья станица Москва» в парке «Коломенское».
Самым результативным днём, с практической точки зрения, стал второй день «Молодёжного казачьего круга». В здании правительства Москвы состоялась большая конференция, в которой приняли участие множество спикеров, и по итогам которой были подписаны соглашения о конкретных действиях и шагах организации казачьей молодёжи с другими молодёжными организациями России. Так же в этот день работали различные дискуссионные клубы по таким направлениям как: «Взаимодействие Союза казачьей молодежи с Российским союзом сельской молодежи – информационные технологии в развитии сельских территорий», «Роль казачества в формировании устойчивого безопасного Рунета», «Предпринимательские проекты молодежных казачьих организаций» и т.д.
Участники форума подвели итоги конкурса на «Лучший предпринимательский проект» среди молодёжных казачьих организаций России.
Открыло второй день форума исполнение Государственного гимна России.
Ректор МГУТУ Валентина Иванова, зачитавшая послание от помощника президента А. Серыщева, обратила особо внимание на важность «Молодёжного казачьего круга» как площадки для поиска единомышленников для совместных проектов в сфере науки, молодёжной политики и образования. Так же спикер подчеркнула важность практического продолжения решений форума. Иванова выделила особую роль казачьей молодежи в деле воспитания патриотизма среди всей молодёжи России.
По итогам второго дня работы, было подписано соглашение между «Национальным мониторинговым центром помощи пропавшим и пострадавшим детям» и «Союзом казачьей молодёжи». Также было подписано соглашение о взаимодействии «Первого казачьего университета», «Российского союза сельской молодёжи» и «Союза казачьей молодёжи».
Все спикеры единодушно подчеркивали исключительную важность казачества в жизни России во все исторические периоды жизни страны. Казачества всегда было надёжной опорой Родины. Опираясь на поддержку матери-православной церкви, казачество всегда являлось проводником истинных патриотических ценностей России. В этой связи на все молодёжные казачьи организации возложена благородная миссия патриотического воспитания всей российской молодёжи.
Но и современные проблемы, такие как информационная безопасность, экология, экономика, попали в поле зрение казачьей молодёжи и решение этих вопросов так же лежит на плечах молодых казаков и казачек.
По материалам https://mos.news/
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 07:32