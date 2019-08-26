Стало известно о пользе фисташек для похудения





В результате эксперимента выяснилось, что использование фисташек для перекуса приводит к меньшему потреблению калорий. Первую группу испытуемых попросили добавить орехи в свой рацион, остальным же посоветовали не менять его. Как оказалось, добровольцы, добавившие в свой рацион вышеназванный продукт, уменьшили количество съедаемых углеводов. За 6 месяцев их объем талии в среднем уменьшился на два сантиметра, хотя их физическая активность не увеличилась.Ученые подытожили, что фисташки являются прекрасным перекусом для утоления голода, разыгравшегося среди дня. Главное преимущество продукта заключается в насыщении организма полезными жирами, клетчаткой и белком.