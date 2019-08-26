Стало известно о пользе фисташек для похудения
Если человек заменит дневной перекус на употребление фисташек, то сможет похудеть. По словам ученых, данный продукт снижает общую калорийность дневного рациона, несмотря на большое количество калорий и жира.
В результате эксперимента выяснилось, что использование фисташек для перекуса приводит к меньшему потреблению калорий. Первую группу испытуемых попросили добавить орехи в свой рацион, остальным же посоветовали не менять его. Как оказалось, добровольцы, добавившие в свой рацион вышеназванный продукт, уменьшили количество съедаемых углеводов. За 6 месяцев их объем талии в среднем уменьшился на два сантиметра, хотя их физическая активность не увеличилась.
Ученые подытожили, что фисташки являются прекрасным перекусом для утоления голода, разыгравшегося среди дня. Главное преимущество продукта заключается в насыщении организма полезными жирами, клетчаткой и белком.
В результате эксперимента выяснилось, что использование фисташек для перекуса приводит к меньшему потреблению калорий. Первую группу испытуемых попросили добавить орехи в свой рацион, остальным же посоветовали не менять его. Как оказалось, добровольцы, добавившие в свой рацион вышеназванный продукт, уменьшили количество съедаемых углеводов. За 6 месяцев их объем талии в среднем уменьшился на два сантиметра, хотя их физическая активность не увеличилась.
Ученые подытожили, что фисташки являются прекрасным перекусом для утоления голода, разыгравшегося среди дня. Главное преимущество продукта заключается в насыщении организма полезными жирами, клетчаткой и белком.
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 06:00