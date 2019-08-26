В ноутбуках Lenovo обнаружена опасная уязвимость





К примеру, расширение привилегий LSC нашли в Pen Test Partners. Более того, данная ошибка существует уже более 8 лет, и от них страдают ноутбуки с операционной системой Windows. Суть ошибки состоит в повторной записи списка контроля доступа под названием DACL. Таким образом, привилегии файла переписываются самостоятельно, и ими может управлять даже юзер с низкой привилегией. Это происходит даже через 10-15 минут после входа в систему, отметили эксперты.Поскольку каждая учетная запись входит в состав AU, любой человек, получивший доступ к компьютеру, может управлять журналами. В заключении специалисты советуют удалить LSC и окончательно избавиться от данной бреши в системе.