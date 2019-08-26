Тина Канделаки объяснила “домогательства” Кэти Пэрри: “Она просто хотела танцевать, а я - нет”
Журналистка Тина Канделаки объяснила скандал, который разразился в связи с домогательствами певицы Кэти Перри. В эфире канала НТВ телеведущая заявила, что американская знаменитость “просто хотела танцевать”, но этого желания не разделяла Канделаки.
Кэти Перри не прокомментировала ситуацию насчет “домогательств” по отношению к российской журналистке, известия о чем дошли до американских таблоидов. При этом объясниться решила Тина Канделаки, отметив, что рассказывала о произошедшем на концерте коллегам с сарказмом, который никто не понял. Звезда заявила, что на концерте Перри она стояла возле сцены и в один момент артистка спустилась к поклонникам, чтобы с ними потанцевать. Певица сразу выбрала Канделаки, но та не ответила на предложение, поэтому Кэтти Перри выбрала другого фаната.
Как отметила Канделаки, она работает в СМИ, поэтому умеет максимально четко формировать свои мысли, чтобы не создавать конфликтных ситуаций.
Кэти Перри не прокомментировала ситуацию насчет “домогательств” по отношению к российской журналистке, известия о чем дошли до американских таблоидов. При этом объясниться решила Тина Канделаки, отметив, что рассказывала о произошедшем на концерте коллегам с сарказмом, который никто не понял. Звезда заявила, что на концерте Перри она стояла возле сцены и в один момент артистка спустилась к поклонникам, чтобы с ними потанцевать. Певица сразу выбрала Канделаки, но та не ответила на предложение, поэтому Кэтти Перри выбрала другого фаната.
Как отметила Канделаки, она работает в СМИ, поэтому умеет максимально четко формировать свои мысли, чтобы не создавать конфликтных ситуаций.