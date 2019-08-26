Ученые: Сладкое для печени может быть опаснее алкоголя





По мнению врачей, зачастую в кондитерских изделиях можно обнаружить и животный жир, и сахар, а это крайне опасно для печени, ведь в ней откладываются жировые клетки в огромном количестве. Как правило, это приводит к негативным изменениям в процессе обмена веществ, повышается вероятность развития сахарного диабета, ожирения и других недугов, вплоть до онкологии. Согласно итогам исследований шведских специалистов, многие люди систематически употребляют «уличную» еду, сочетающую в себе и сахар, и жир.Рекомендуется ограничить количество употребляемых кондитерских изделий, а также продуктов, содержащих много сахара – соусы, полуфабрикаты, консервы. Для печени более полезными продуктами являются макароны, овощи и хлеб.